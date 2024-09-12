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Приквел «Декстера» с Патриком Гибсоном стартует 13 декабря — новый трейлер

Приквел «Декстера» с Патриком Гибсоном стартует 13 декабря — новый трейлер
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Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала новый тизер сериала «Декстер: Первородный грех» — приквела оригинального шоу. Из ролика стало известно, что шоу стартует 13 декабря.

Премьера сериала «Декстер: Первородный грех» состоится в стриминговом сервисе Paramount+. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Dexter on Paramount+ with Showtime. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Напомним, действие шоу развернётся в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Сериал охватит момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Кровожадные порывы героя становятся слишком огромными, поэтому ему предстоит научиться контролировать их. Главную роль в грядущем проекте исполнил Патрик Гибсон («Колокола времени»).

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