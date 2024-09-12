На этой неделе генеральный директор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин пообщался с журналистами издания ТАСС. В ходе разговора он заявил, что фильм «Волшебник Изумрудного города» выйдет в международном прокате.

Верещагин отметил, что права на показ картины уже были проданы на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Также ведутся переговоры с прокатчиками в Турции и Китае — есть планы даже на европейские кинотеатры.

«Волшебник Изумрудного города» расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город.

Главные роли в картине исполнили Юрий Колокольников («Игра престолов»), Екатерина Червова, Светлана Ходченкова («Актрисы») и Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»). Режиссёром ленты выступил Игорь Волошин. Премьера фильма в России состоится 1 января 2025 года.