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В ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor убрали Denuvo и улучшили производительность

В ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor убрали Denuvo и улучшили производительность
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На этой неделе ПК-версия Star Wars Jedi: Survivor получила большой патч со множеством исправлений. Разработчики тайтла из Respawn Entertainment продолжают работать над исправлением игры. К примеру, свежий апдейт улучшил производительность и убрал антипиратскую защиту Denuvo.

Другие исправления

  • Улучшена работа клавиатуры и мыши;
  • Ускорен запуск игры (экран «Оптимизации игровых файлов» теперь идёт быстрее);
  • Улучшена оптимизация трассировки лучей для процессоров;
  • Уменьшено количество статтеров.

Действия Star Wars Jedi: Survivor разворачиваются через пять лет после событий Fallen Order. По сюжету джедай Кэл Кестис расстался с Цере Джандой, Меррин и Гризом, чтобы продолжить свою битву с Империей в качестве бойца Сопротивления.

Star Wars Jedi: Survivor вышла в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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