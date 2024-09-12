В ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor убрали Denuvo и улучшили производительность

На этой неделе ПК-версия Star Wars Jedi: Survivor получила большой патч со множеством исправлений. Разработчики тайтла из Respawn Entertainment продолжают работать над исправлением игры. К примеру, свежий апдейт улучшил производительность и убрал антипиратскую защиту Denuvo.

Другие исправления

Улучшена работа клавиатуры и мыши;

Ускорен запуск игры (экран «Оптимизации игровых файлов» теперь идёт быстрее);

Улучшена оптимизация трассировки лучей для процессоров;

Уменьшено количество статтеров.

Действия Star Wars Jedi: Survivor разворачиваются через пять лет после событий Fallen Order. По сюжету джедай Кэл Кестис расстался с Цере Джандой, Меррин и Гризом, чтобы продолжить свою битву с Империей в качестве бойца Сопротивления.

Star Wars Jedi: Survivor вышла в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.