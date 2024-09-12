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Вышел первый трейлер хоррора «Жребий Салема» по роману Стивена Кинга

Компания HBO опубликовала первый трейлер фильма ужасов «Жребий Салема». Картина выступит экранизацией одноимённого романа Стивена Кинга. В дебютном ролике показали восставшего вампира и перепуганных жителей города.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Оригинальное произведение рассказывает историю известного писателя Бенджамина Миерса, приезжающего в небольшой городок Джерусалемс-Лот, надеясь написать новый роман. Однако вместо этого он становится свидетелем того, что все местные жители начали превращаться в вампиров.

Главные роли в экранизации исполнили Льюис Пуллман, Макензи Ли, Билл Кэмп, Пилу Асбек, Элфри Вудард и Уильям Сэдлер. Кресло режиссёра занял Гари Доберман, поставивший «Проклятие Аннабель 3».

Премьера фильма «Жребий Салема» состоится 3 октября в стриминговом сервисе HBO Max.