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Сказка «Злая: Часть вторая» по «Волшебнику страны Оз» выйдет раньше — 21 ноября

Сказка «Злая: Часть вторая» по «Волшебнику страны Оз» выйдет раньше — 21 ноября
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На этой неделе стало известно, что кинокомпания Universal Pictures перенесла премьеру сказки «Злая: Часть вторая». Теперь сиквел ленты на основе «Волшебника страны Оз» выйдет на пять дней раньше — 21 ноября 2025 года.

Напомним, первая часть расскажет о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История покажет взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Также в актёрский состав вошли Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Бронуин Джеймс и другие. Режиссёром выступил Джон Чу, ранее поставивший «Иллюзию обмана 2».

Премьера первой части истории о двух ведьмах состоится в мировом прокате 28 ноября.

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