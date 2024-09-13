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Когда и во сколько пройдёт церемония открытия The International 2024 (Ti13) по Dota 2 — дата и время, где смотреть

Церемония открытия The International 2024 по «Доте» начнётся в 11:00, пре-шоу — в 10:30
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Разработчики Dota 2 из компании Valve опубликовали блог, посвящённый старту финального этапа The International 2024.

Пять дней подряд шестнадцать команд упорно пробивались через плей-офф, и восемь из них заслужили заветные места в основном этапе турнира: Team Liquid, Cloud9, Tundra Esports и Gaimin Gladiators в верхней сетке, а BB Team, Team Falcons, Aurora и Xtreme Gaming — в нижней. Поздравляем все восемь команд, которые уже готовятся побороться за Эгиду на The International. Первые битвы на «Роял Арене» в Копенгагене сулят удачу, ведь они начнутся в пятницу, 13 сентября!

Valve также отметили, что пре-шоу The International начнется в 10:30 по московскому времени, а церемония открытия — через полчаса, в 11:00. После шоу-программы состоится первый матч между российской BetBoom Team и арабской Team Falcons. Полное расписание турнира появилось на сайте Dota 2.

Церемонию открытия и все матчи TI13 на русском языке можно будет бесплатно на Twitch, YouTube или SteamTV. Также эфир доступен в клиенте Dota 2.

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