Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 10
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ремейк фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом вышел в онлайне

Ремейк фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом вышел в онлайне
Комментарии

13 сентября фильм «Ворон» официально вышел в цифровых сервисах. Ленту с Биллом Скарсгардом можно посмотреть на Amazon Prime и других стриминговых площадках с русскими субтитрами.

Таким образом, ремейк знаменитого триллера пробыл эксклюзивом кинотеатров всего три недели — мировая премьера ленты состоялась 22 августа. Столь ранний выход в цифровых сервисах связан с низкими сборами — почти за месяц проката фильм собрал чуть больше $ 21 млн.

Ремейк культового «Ворона» 1994 года рассказывает о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в реальный мир ради возмездия. После возвращения из мёртвых Эрик понимает, что стал бессмертным. Такой дар ему дали для того, чтобы совершить отмщение.

Материалы по теме
Эталонный криминальный триллер: каким получился «Ребел-Ридж»
Эталонный криминальный триллер: каким получился «Ребел-Ридж»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android