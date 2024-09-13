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Патч в Deadlock от 13 сентября: новая мини-карта, играть можно в любое время, низкий приоритет — все изменения

Для Deadlock вышел большой патч с новой мини-картой и низким приоритетом
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В ночь на 13 сентября компания Valve выпустила очередное большое обновление для шутера Deadlock. Оно уже доступно для скачивания всем участникам бета-тестирования.

Главным изменением патча стало открытие доступа к подбору игр без каких-либо ограничений на профилактику серверов — теперь геймеры могут начинать матчи в любое время. Авторы добавили систему наказания за плохое поведение: за частые выходы из матча и токсичное поведение игроки отправятся в низкий приоритет — как в Dota 2.

Отныне соло-игроки больше не могут встретиться против группы из шести человек — в противоположной команде будет как минимум несколько групп разных игроков. Авторы переработали мини-карту, сделав её более читаемой и заменив оранжевую линию на зелёную.

Кроме того, Valve внесла изменения в игровой баланс. Отныне перезарядки всех способностей и предметов стали на 6% дольше, предметы четвёртого уровня стоят 6200 вместо 6300 душ, отменить способность теперь можно, нажав на цифру этого скилла вместо пробела, а максимальное время возрождения наступает после 35-й минуты вместо 40-й.

С полным списком изменений патча можно ознакомиться на официальном форуме Deadlock.

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