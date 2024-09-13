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Сувениры из Secret Shop на The International 2024 по Dota 2 теперь доставляют в Россию через AliExpress

Сувениры из «Потайной лавки» The International по Dota 2 теперь доставляют в Россию
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Перед стартом финального этапа турнира The International 2024 разработчики Dota 2 рассказали о расширении «Потайной лавки» — магазина с сувенирами, посвящёнными игре и чемпионату.

В качестве партнёра Valve выступит компания Perfect World, отвечающая за «Доту» в Китае. Она будет доставлять сувениры из Secret Shop через интернет-магазин AliExpress — купить вещи с символикой Dota 2 и TI13 можно в том числе из России без каких-либо сложностей. Доставка занимает до 14 дней.

Фото: AliExpress

Стоит отметить, что ассортимент в «Потайной лавке» Perfect World немного отличается от магазина Valve — некоторых позиций нет, зато есть другие. К примеру, помимо футболок, ковриков и фигурок, на «Али» можно увидеть официальные серьги, зонты и полотенца с Dota 2.

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Церемония открытия The International 2024 по «Доте» начнётся в 11:00, пре-шоу — в 10:30
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