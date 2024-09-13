Появились первые фото арены The International 2024 по Dota 2 — матчи стартуют через час

Зрители, прибывшие на стадион «Роял Арена», делятся снимками перед началом турнира The International 2024 по Dota 2 в соцсетях.

Арену главного чемпионата года украсили в стиле цирка — вероятно, это отсылка к недавно вышедшему герою Ringmaster. Основными тонами в этом году станут красный и зелёный.

Фото: Dota Today

Фото: DOTA 2 в Telegram

Фото: DOTA 2 в Telegram

Пре-шоу The International 2024 начнётся в 10:30 по московскому времени. Спустя полчаса пройдёт церемония открытия финальной части чемпионата, а позже — первый матч нижней сетки между BetBoom Team и Team Falcons. Всего на 13 сентября запланировано четыре серии.

Церемонию открытия и все матчи TI13 на русском языке можно будет посмотреть бесплатно на Twitch, YouTube или SteamTV. Также прямой эфир будет доступен в главном меню в клиенте Dota 2 или в плеере ниже.