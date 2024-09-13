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В Копенгагене стартовал финальный этап чемпионата мира The International 2024 по Dota 2

В Копенгагене стартовал финальный этап чемпионата мира The International 2024 по Dota 2
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На стадионе «Роял Арена» в Копенгагене началась церемония открытия The International 2024 — главного турнира сезона по игре Dota 2. Вживую за стартом престижного чемпионата будут наблюдать несколько тысяч человек.

После шоу-программы сегодня, 13 сентября, пройдут четыре матча, а новый чемпион мира определится вечером воскресенья. В числе претендентов на титул — российская команда BetBoom Team, а также несколько отечественных киберспортсменов, выступающих за коллективы из Европы.

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Полное расписание дня можно увидеть по ссылке, а сами матчи будут бесплатно доступны с комментариями на русском языке на Twitch, YouTube или SteamTV. Также прямой эфир из Дании доступен в клиенте Dota 2 и в плеере ниже.

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