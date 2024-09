Вышел финальный спецэпизод The Grand Tour — автомобильное шоу завершилось

13 сентября в онлайн-кинотеатре Amazon состоялась премьера последнего спецвыпуска автомобильного шоу The Grand Tour под названием One for the Road («На посошок»). Спецэпизод можно посмотреть с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале The Grand Tour. Права на видео принадлежат Amazon.

One for the Road — большой финал для знаменитого трио в лице Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда. Ведущие отправились в Зимбабве на трёх автомобилях, которыми всегда хотели владеть: Lancia Montecarlo, Ford Capri 3-litre и Triumph Stag. Эпизод описывается как «потрясающее путешествие по красивым и порой сложным ландшафтам, которое заканчивается эмоциональной развязкой на знакомом острове».

Это последний эпизод культового шоу The Grand Tour, ведущими которого выступили бывшие создатели Top Gear на телеканале BBC. Шоу стартовало в 2016 году и быстро стало флагманским проектом Amazon: за последние восемь лет вышло пять сезонов со множеством спецвыпусков. Сам Кларксон ранее отмечал, что вряд ли вернётся к автомобильным передачам и сфокусируется на своём шоу «Ферма Кларксона».