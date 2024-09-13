Цирковая арена и речь Гейба Ньюэлла — видео церемонии открытия The International 2024

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На стадионе «Роял Арена» в Копенгагене завершилась церемония открытия главного турнира по Dota 2 The International 2024.

Сначала Valve показала на арене, оформленной в стиле цирка, видео с лучшими моментами предыдущих чемпионатов серии. Затем были представлены восемь команд, дошедших до этой стадии.

После с традиционной речью выступил глава Valve Гейб Ньюэлл. Он в четвёртый раз подряд не приехал на турнир, а записал видеообращение.

Привет, это Гейб Ньюэлл. 13 лет назад мне довелось из первых рядов увидеть, как первые чемпионы по Dota 2 заслужили свои места на Эгиде, играя в выставочном центре не так далеко от сегодняшней арены. Затем турнир проходит в Сиэтле и на стадионах по всему миру, и число зрителей росло, сменялись игроки и команды, но кое-что осталось прежним — мы все счастливы смотреть, как в Dota 2 играют лучшие из лучших.

Видео доступно на YouTube-канале Dota 2 Rapier. Права на видео принадлежат Valve.

После небольшой паузы на «Роял Арене» начнётся первый матч финального этапа между BetBoom Team и Team Falcons.