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«Лучший сериал года»: критики высоко оценили «Пингвина» с Колином Фарреллом

«Лучший сериал года»: критики высоко оценили «Пингвина» с Колином Фарреллом
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Уже совсем скоро состоится премьера сериала «Пингвин» — спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу расскажет о становлении преступной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего.

Критики уже посмотрели все восемь эпизодов и опубликовали свои рецензии. В большинстве своём журналисты остались в восторге: на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал рекомендуют к просмотру 93% обозревателей. Они хвалят актёрскую игру Колина Фаррелла и Кристин Милиоти, мрачную атмосферу сериала, сюжет и проработку Готэма. Из минусов критики приводят некоторую затянутость происходящего.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отзывы критиков о сериале «Пингвин»

Колин Фаррелл закрепляет своё воплощение Пингвина как одного из величайших злодеев комиксов всех времён.
Это пятизвёздочный сериал, который понравится поклонникам фильмов о мафии. Это во многом итало-американский гангстерский сериал, где Фаррелл походит на что-то между Тони Сопрано и Вито Корлеоне.
Спин-офф, который делает возвращение в Готэм одновременно необходимым и заслуженным, с превосходной игрой Колина Фаррелла и Кристин Милиоти.
«Пингвин» — лучший сериал года, идеальное сочетание «Бэтмена» и «Клана Сопрано». Колин Фаррелл и Кристин Милиоти невероятны вместе и стоят плечом к плечу с величайшими персонажами комиксов.

Премьера сериала «Пингвин» состоится 19 сентября в онлайн-кинотеатре HBO Max. События шоу станут точкой отсчёта для «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном.

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