В Фонде кино Армении предложили упростить выдачу прокатных удостоверений во всём СНГ

Заместитель директора Фонда кино Армении Вардан Абовян выдвинул предложение о выдаче общего прокатного удостоверения для стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международный форум объединённых культур в Санкт-Петербурге.

Если соглашение вступит в силу, то при получении прокатного удостоверения в одной из стран СНГ лента автоматически сможет транслироваться в кино и по телевидению во всём Содружестве.

Мы разработали соглашение, называется «По административному сотрудничеству в сфере услуг», связанное с производством и распространением кино- и видеофильмов, а также услуг по демонстрации. Это уже на стадии заключения межправительственных договоров стран ЕврАзЭС, но это можно расширить и до стран СНГ. Есть один очень конкретный пункт, который связан с прокатом, дистрибьюцией фильма – «любая картина, получившая прокат в одном из этих государств, действительна для всех остальных государств». Это очень упрощает процесс дистрибьюции внутри стран СНГ.

Абовян также напомнил об инициативе создания Фонда кино стран СНГ, который финансировал бы совместные кинопроекты. Это стало бы действенной мерой для поддержки общего культурного пространства, отметил он.