Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 10
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BetBoom Team покинула The International 2024 по «Доте», заняв 7–8-е место

BetBoom Team покинула The International 2024 по «Доте», заняв 7–8-е место
Аудио-версия:
Комментарии

Российская команда BetBoom Team завершила выступление на The International 2024 по Dota 2. Пятёрка Анатолия boolk Иванова закончила главный турнир года на 7–8-м месте.

В матче третьего раунда нижней сетки BB Team уступила Team Falcons со счётом 0:2. Первая карта завершилась за 25 минут, а вот на второй российская команда смогла оформить красивый камбэк — но всё равно уступила в лейт-гейме.

Dota 2. The International 2024 . Раунд 3 (нижняя сетка)
13 сентября 2024, пятница. 11:30 МСК
BetBoom Team
Окончен
0 : 2
Team Falcons

Falcons, в составе которой выступает российский мидер Станислав Malr1ne Поторак, обеспечила себе место в топ-6 и продолжит борьбу за титул уже завтра, 14 сентября. Соперником станет проигравшая команда из верхней сетки.

Чемпионат The International 2024 по Dota 2 проходит в эти дни в Копенгагене, Дания. В рамках турнира 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2,5 млн.

Материалы по теме
В Копенгагене стартовал финальный этап чемпионата мира The International 2024 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android