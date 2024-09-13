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Сериал «Третье сентября» по песне Шуфутинского посмотрели около 10 млн человек

Сериал «Третье сентября» по песне Шуфутинского посмотрели около 10 млн человек
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В начале сентября в России состоялась премьера сериала «Третье сентября» по знаменитой песне Михаила Шуфутинского. Все восемь эпизодов шоу транслировались с понедельника по четверг — первый сезон завершился 5 сентября.

Спустя неделю после завершения шоу онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поделился статистикой шоу. Так, на телеканале ТНТ за событиями сериала следили около 8,7 млн человек, а на самом «Кинопоиске» — более 1 млн человек. Пересекалась ли аудитория шоу, неизвестно, однако в общем счёте на проект обратили внимание около 10 млн человек.

«Третье сентября» рассказывает историю Вити, который готовится жениться на своей возлюбленной Маше. На следующее после мальчишника утро герой просыпается с больной головой и частичной амнезией. Мужчина едет в загс, но перед регистрацией невеста неожиданно сбегает. Герой просит у судьбы возможность всё исправить и внезапно опять просыпается 3 сентября, в день своей свадьбы.

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