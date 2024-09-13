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«Где-то недожали, где-то хуже сыграли»: TORONTOTOKYO — после вылета с The International 13

Саппорт BetBoom Team по Dota 2 Александр TORONTOTOKYO Хертек на официальной трансляции прокомментировал поражение от Falcons и вылет с The International 2024.

Киберспортсмен согласился с тем, что «орлы» выглядели самым трудным оппонентом для его команды.

Возможно, из всех оставшихся команд это самый неудобный соперник для нас. Хотя мы понимали, что у нас есть хорошие шансы победить их, получилось так — самый неудобный.

TORONTOTOKYO также рассказал о камбэке BetBoom Team на второй карте.

Мы понимали, что наши герои могут выиграть, даже если мы пару раз ошибёмся. Чего не хватило? На самом деле в лейте слишком решают индивидуальные действия каждого игрока. Где-то недожали, где-то хуже сыграли. В один момент казалось, что игра для нас легче, чем для врага, но мы ошиблись, немного терпения не хватило, поэтому проиграли.

После неудачного старта второй карты BetBoom Team смогли вернуться в игру за счёт покупки Divine Rapier на Медузе, но на исходе часа игры всё-таки уступили Team Falcons и покинули The International 2024.