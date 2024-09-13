Сотрудники Samsung в Индии массово бастуют — акции компании стремительно падают

Как сообщают журналисты издания CNBC, 9 сентября на заводе Samsung в Индии началась забастовка рабочих. Из-за сложившейся ситуации на объекте полностью остановилось производство, а стоимость акций компании уже снизилась на 3%.

Сотни рабочих требуют от корпорации признать их профсоюз, повысить зарплаты и сократить количество рабочих часов. Отмечается, что это одна из крупнейших забастовок за последние годы в Индии. Причём это один из двух заводов Samsung в стране, на долю которого приходится до $ 12 млрд годового дохода.

12 сентября прошла встреча между представителями профсоюза, руководства Samsung и государственными должностными лицами, однако достичь соглашения не удалось. Лидер профсоюза заявил, что рабочие продолжат бастовать до тех пор, пока их требования по улучшению труда не будут выполнены.