Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 10
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сотрудники Samsung в Индии массово бастуют — акции компании стремительно падают

Сотрудники Samsung в Индии массово бастуют — акции компании стремительно падают
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщают журналисты издания CNBC, 9 сентября на заводе Samsung в Индии началась забастовка рабочих. Из-за сложившейся ситуации на объекте полностью остановилось производство, а стоимость акций компании уже снизилась на 3%.

Сотни рабочих требуют от корпорации признать их профсоюз, повысить зарплаты и сократить количество рабочих часов. Отмечается, что это одна из крупнейших забастовок за последние годы в Индии. Причём это один из двух заводов Samsung в стране, на долю которого приходится до $ 12 млрд годового дохода.

12 сентября прошла встреча между представителями профсоюза, руководства Samsung и государственными должностными лицами, однако достичь соглашения не удалось. Лидер профсоюза заявил, что рабочие продолжат бастовать до тех пор, пока их требования по улучшению труда не будут выполнены.

Материалы по теме
16 главных особенностей iPhone 16
16 главных особенностей iPhone 16
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android