Расписание выхода сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом
Уже 20 сентября в онлайн-кинотеатре HBO Max состоится премьера сериала «Пингвин» — спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу расскажет о становлении преступной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего. События шоу будут напрямую связаны с «Бэтменом 2» и другими проектами франшизы.
В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов. Премьера состоится в ночь на пятницу по Москве, а остальные эпизоды будут выходить еженедельно в ночь на понедельник. Финал состоится 11 ноября.
Расписание выхода сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|20 сентября
|2-я серия
|30 сентября
|3-я серия
|7 октября
|4-я серия
|14 октября
|5-я серия
|21 октября
|6-я серия
|28 октября
|7-я серия
|4 ноября
|8-я серия
|11 ноября
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