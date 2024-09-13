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Сериал Пингвин с Колином Фарреллом (2024) — дата выхода всех серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом
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Уже 20 сентября в онлайн-кинотеатре HBO Max состоится премьера сериала «Пингвин» — спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу расскажет о становлении преступной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего. События шоу будут напрямую связаны с «Бэтменом 2» и другими проектами франшизы.

В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов. Премьера состоится в ночь на пятницу по Москве, а остальные эпизоды будут выходить еженедельно в ночь на понедельник. Финал состоится 11 ноября.

Расписание выхода сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом

ЭпизодДата выхода
1-я серия20 сентября
2-я серия30 сентября
3-я серия7 октября
4-я серия14 октября
5-я серия21 октября
6-я серия28 октября
7-я серия4 ноября
8-я серия11 ноября
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