Уже 20 сентября в онлайн-кинотеатре HBO Max состоится премьера сериала «Пингвин» — спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу расскажет о становлении преступной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего. События шоу будут напрямую связаны с «Бэтменом 2» и другими проектами франшизы.

В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов. Премьера состоится в ночь на пятницу по Москве, а остальные эпизоды будут выходить еженедельно в ночь на понедельник. Финал состоится 11 ноября.

Расписание выхода сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом