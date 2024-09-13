Что нужно знать про обновление 1.2 для Zenless Zone Zero — детали со стрима разработчиков

В пятницу, 13 сентября, разработчики популярной онлайн-игры Zenless Zone Zero провели прямую трансляцию, посвящённую предстоящему обновлению 1.2.

Новая версия Zenless Zone Zero 1.2 выйдет 25 сентября 2024 года. Патч добавит в игру двух играбельных персонажей, а также ряд квестов и временных событий.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Геймеров ждут две новых героини из фракции «Сыны Калидона». Получить их можно будет в ходе баннера события только во время версии 1.2.

Цезарь Кинг (специальность — оборона, физический атрибут) — первая половина версии, с 25 сентября по 15 октября;

Бёрнис Уайт (аномалия, огненный) — вторая половина, с 16 октября по 5 ноября.

Одновременно в игре появится сигнатурное оружие для этих персонажей, которое будет доступно в баннере амплификаторов.

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Обновление 1.2 также добавит в игру продолжение сюжетной линии и новую локацию Объездная. В целом новый контент будет посвящён пустошам и их обитателям, предпочитающим жизнь вдали от Нью-Эриду.

Zenless Zone Zero также получит ряд обновлений и улучшений для различных боевых режимов: как для новичков, так и для опытных игроков, которые ищут сложные вызовы.

В версии 1.2 также будут доступны несколько временных событий:

головоломки «пятнашки» в газетном киоске;

награды за ресурсы в магазине «141»;

двойные награды за прохождение подземелий с ресурсами;

логин-ивент с крутками для баннера персонажей;

логин-ивент с крутками для баннера банбу.

Фото: HoYoverse

Кроме того, в ZZZ появится два новых набора драйв-дисков (артефактов). Один будет посвящён героям защиты, увеличивая урон от щитов, а второй увеличит потенциал персонажей с огненным и электрическим атрибутами.

Разработчики также сообщили о различных мелких улучшениях и исправлениях (например, более приятные анимации в режиме «телевизоров» и возможность менять персонажей во время исследования локаций), а также опубликовали промокод на 300 полихромов.

Специальный код TOURDEINFERNO можно будет ввести в игре или на официальном сайте по ссылке, чтобы обменять его на донатную валюту и ресурсы.