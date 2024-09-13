«Это фрики»: депутат Виталий Милонов — о взрослых фанатах «Гарри Поттера»

Недавно депутат Виалий Милонов пообщался с представителями информационного агентства «Москва». В ходе разговора он обсудил тему субкультуры квадроберов. По мнению парламентария, запрещать её не нужно, поскольку если это увлечение ограничивается детским уровнем, то в нём нет ничего плохого.

Однако Милонов заявил, что гораздо хуже квадроберов взрослые фанаты «Гарри Поттера» — депутат считает таких людей настоящими «фриками».

Если это переходит на более взрослый уровень, как все эти фрики, которые до сих пор в 38 лет, а то и в 50, всё ещё живут во вселенной Гарри Поттера, то уже есть вопросы, есть о чём разговаривать, но, опять же, не политикам, а психологам.

Напомним, сериал «Гарри Поттер» от HBO официально выйдет в 2026 году. Из деталей пока известно, что шоу заново расскажет историю Гарри Поттера. Создатели постараются перенести в него каждую мелкую деталь из оригинальных произведений.