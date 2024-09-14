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Фильм «Битлджус 2» Тима Бёртона вышел в кинотеатрах России

Фильм «Битлджус 2» Тима Бёртона вышел в кинотеатрах России
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6 сентября состоялась мировая премьера фильма «Битлджус Битлджус» — продолжения знаменитой хоррор-комедии Тима Бёртона. К сожалению, лента так и не добралась до России из-за ухода компании Warner Bros. из страны.

По сложившейся традиции российские кинотеатры начали показывать картину неофициальными способами спустя восемь дней после мировой премьеры. Ленту можно будет посмотреть в стране с дубляжом для стран СНГ с помощью «предсеансового обслуживания».

События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Главные роли в фильме сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега и Майкл Китон — сборы картины уже превышают $ 100 млн.

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