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В eFootball вернули сборную России по футболу

В eFootball вернули сборную России по футболу
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Польщователи обратили внимание, что разработчики футбольного симулятора eFootball вернули в игру сборную России. Однако из-за отсутствия лицензий все игроки в составе – вымышленные. К примеру, за сборную страны выступают Дерипаска, Дягилев, Иванович, Херцен, Лурье, Бларамберг и Бурцева с Простевой.

Напомним, разработчики из японской студии Konami удалили сборную Россию из своих футбольных симуляторов ещё в 2022 году.

Фото: Konami

Также сборной России по-прежнему не будет и в новой игре EA FC от EA Sports. Компания удалила из игры все российские команды и стадионы тоже в 2022 году.

EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 20-го числа.

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