Промокод Zenless Zone Zero со стрима версии 1.2 — по 300 полихромов бесплатно

Разработчики Zenless Zone Zero в ходе прямой трансляции, посвящённой первому большому обновлению для игры, показали промокод на донатную валюту и ресурсы. В отличие от Genshin Impact и HSR, вместо трёх кодов в этой игре только один, но он даёт столько же наград.

Версия 1.2 с новыми персонажами и ивентами будет посвящена пустошам и выйдет 25 сентября, а уже сегодня геймеры смогут забрать награды — код даёт сразу 300 полихромов и игровые ресурсы (деньги, инструмент для повышения опыта и силы оружия).

Промокод Zenless Zone Zero со стрима версии 1.2

TOURDEINFERNO

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Zenless Zone Zero по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (меню «Больше»). Активировать бонусы также можно в главном меню («Больше» — «Промокод»).

А подробности о новой версии можно узнать в нашем отдельном материале.