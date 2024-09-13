Garry's Mod попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый ПК-эксклюзив

Разработчики песочницы Garry's Mod объявили в соцсети X (ранее Twitter), что их игра попала в Книгу рекордов Гиннесса. Проект команды Facepunch Studios признали самым продаваемым ПК-эксклюзивом в истории — по состоянию на сентябрь 2021 года продажи тайтла превышали 20 млн копий.

Автор песочницы Гарри Ньюман заявил, что никогда не подумал бы, что однажды сможет стать мировым рекордсменом. Garry's Mod по сей день собирает в Steam ежедневно по несколько десятков тысяч игроков.

Фото: gmodofficial/X (ранее Twitter)

Релиз Garry's Mod состоялся в 2006 году. Проект представляет собой модификацию для Half-Life 2 без сюжета и конкретного геймплейного цикла. Главная цель мода — дать игрокам возможность манипулировать с объектами в пространстве и экспериментировать с физикой на движке Source.