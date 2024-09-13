Сборы ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом в России превысили 200 млн рублей

На этой неделе сборы ремейка «Ворона» в кинотеатрах России превысили отметку в 200 млн рублей. Для достижения данного результата ленте понадобилось чуть больше трёх недель — премьера состоялась 22 августа.

Фото: «Фонд Кино»

Напомним, ремейк культового фильма 1994 года рассказывает о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в реальный мир ради возмездия. После возвращения из мёртвых Эрик понимает, что стал бессмертным. Такой «дар» ему дали того, чтобы совершить отмщение.

Главную роль в ремейке исполнил Билл Скарсгард. В оригинале протагониста играл Брэндон Ли. Снял ремейк Руперт Сандерс. Ранее он рассказывал, что старался сделать ленту максимально аутентичной.