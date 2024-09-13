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Завершились съёмки сериала «Рыцарь Семи королевств», приквела «Игры престолов»

Завершились съёмки сериала «Рыцарь Семи королевств», приквела «Игры престолов»
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Как сообщают журналисты издания Redanian Intelligence, на этой неделе завершились съёмки сериала «Рыцарь Семи королевств», приквела «Игры престолов». Процесс занял около трёх месяцев — производство стартовало в начале июня.

«Рыцарь Семи королевств» будет основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге», которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до основного сериала. Актёр Питер Клэффи («Крушение») сыграет Дунка, а Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — Эгга.

Премьера сериала состоится в конце 2025 года. Всего в первый сезон войдёт шесть эпизодов — сразу три серии поставит Оуэн Харрис, он же выступит и продюсером шоу.

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