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YouTube в России замедлен почти в 10 раз — эксперты

YouTube в России замедлен почти в 10 раз — эксперты
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Представители компании Vigo поделились с изданием «Известия» результатами исследования работоспособности YouTube в России. Эксперты пришли к выводу, что хостинг замедлен на территории страны почти в 10 раз: время загрузки видео увеличилось с 1,21 секунды в начале июня до 11,01 секунды в начале сентября.

Суммарные просмотры видеороликов на YouTube сократились на 52%. Также исследователи пришли к выводу, что жители России стали смотреть YouTube вдвое реже.

Люди постепенно переходят в «VK Видео», RuTube, в NUUM. Однако в будущем, когда технические проблемы решатся, интерес к YouTube может вернуться.

Ко всему прочему, многие опрошенные специалисты заявили, что российские пользователи начали постепенно переключаться на альтернативные сервисы вроде «VK Видео» или Rutube.

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