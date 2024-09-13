Virtus.pro победила Team Falcons в рамках ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2

Российский состав Virtus.pro по шутеру Counter-Strike 2 одержал вторую победу на групповой стадии престижного турнира ESL Pro League Season 20 на Мальте.

«Мишки» не без труда разобрались с датским составом Team Falcons — уступив на «допах» Dust II (13-16), Virtus.pro с зеркальным счётом отыгралась на Vertigo (16-13) и поставила точку на карте Ancient (13-11).

Следующий матч пройдёт сегодня, 13 сентября, после небольшой паузы: серия за выход в плей-офф с FURIA Esports из Бразилии запланирована на 20:30 мск. Если VP этим шансом не воспользуются, то послезавтра вечером получат последнюю попытку пройти в следующий этап.

ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 проходит с 3 по 22 сентября на Мальте. Призовой фонд глобального чемпионата составляет $ 750 тыс.