Сказочный сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет 27 сентября — первый трейлер

Онлайн-кинотеатр START опубликовал полноценный трейлер сказочного сериала «Последний богатырь. Наследие». Из ролика стало известно, что премьера шоу состоится ровно через две недели — 27 сентября.

Также авторы вновь показали главных героев проекта, прекрасные пейзажи и завязку истории.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

По сюжету «Наследия» Ивану уже исполнилось 50 лет и у него есть две дочери: богатырша Марья и начинающая колдунья Софья. Всё казалось спокойным в Белогорье, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придётся отправиться в Москву прошлого, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

Премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» состоится в онлайн-кинотеатре START.