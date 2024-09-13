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Вышел тизер комедийной драмы «Первый номер» с Александрой Бортич

Вышел тизер комедийной драмы «Первый номер» с Александрой Бортич
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Онлайн-кинотеатр KION опубликовал первый тизер-трейлер комедийной драмы «Первый номер» с Александрой Бортич («Я худею», «Миллиард»). В ролике показали главных героев сериала и сюжетную завязку.

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат KION/Mediaslovo.

История проекта основана на реальных событиях. Шоу расскажет о Константине Иноземцеве — ловеласе и популярном в прошлом писателе. Он продолжает жить на широкую ногу, всё больше влезая в долги. Однако судьба преподносит Косте шанс перезапустить карьеру, возглавив угасающий глянцевый журнал.

Также в актёрский состав вошли Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Ида Галич, Александра Ребенок, Игорь Верник, Александр Цыпкин, Сергей Минаев и другие. Кресло режиссёра занял
Клим Козинский.

Премьера «Первого номера» состоится в онлайн-кинотеатре KION. Точная дата пока не раскрывается.

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