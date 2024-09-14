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«Для нас это будет новый уровень»: операционный директор Tanks Blitz — о будущем игры

Операционный директор Tanks Blitz Кирилл Нечаев в интервью для «Чемпионата» поделился планами на будущее игры.

Разработчики Tanks Blitz планируют радовать фанатов игры новыми режимами, танками и ивентами:

Если мы говорим про внутриигровую составляющую, то нам хочется выпускать больше своих карт, на которых будут играть обычные игроки и киберспортсмены, больше новых режимов, новых танков. [...] Наши геймдизайнеры придумывают новые режимы и ивенты. Нам хочется делать и какие-то интересные вещи, направленные на продвижение нашей культуры — например, привязанные к нашим сказкам. Мы уже работаем над этим.

Кроме этого, Кирилл Нечаев сообщил, что сейчас обсуждается возможность коллабораций Tanks Blitz с другими играми:

Хочется сотрудничать с другими играми и делать коллаборации. Для нас это будет новый уровень. Сейчас мы активно общаемся с различными партнёрами для того, чтобы придумать что-то интересное и подружить аудитории разных игр. [...] А киберспорт — это одно из генеральных направлений, куда тоже хочется прикладывать усилия для того, чтобы делать его интересным для новой аудитории.

Полное интервью с операционным директором Tanks Blitz, где Кирилл Нечаев подробно рассказал о киберспорте в игре, доступно ниже.