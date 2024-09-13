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Team Liquid вышла в финал верхней сетки The International 2024 по Dota 2

Team Liquid вышла в финал верхней сетки The International 2024 по Dota 2
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Шведский состав Team Liquid по Dota 2 победил в полуфинале верхней сетки The International 2024 и обеспечил себе место в тройке лучших по итогам главного турнира года.

«Жидкие» оказались сильнее русскоязычной пятёрки из Cloud9. Первую карту Team Liquid взяли довольно уверенно, а вот во втором сете борьба была равной — исход встречи решили результаты нескольких сражений в поздней стадии.

Dota 2. The International 2024 . 1/2 финала (верхняя сетка)
13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Team Liquid
Окончен
2 : 0
Cloud9

Обе команды сыграют свои следующие матчи завтра, 14 сентября. Liquid встретится с победителем встречи Tundra — GG за место в гранд-финале, а Cloud9 сразится с Team Falcons в матче на вылет.

Чемпионат The International 2024 по Dota 2 проходит в эти дни в Копенгагене. В рамках турнира 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2,5 млн.

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