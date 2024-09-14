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«Я очень доволен»: операционный директор Tanks Blitz — об итогах Лиги Блиц Поинт, Часть 2

Операционный директор Tanks Blitz Кирилл Нечаев в интервью для «Чемпионата» подвёл итоги LAN-турнира Лига Блиц Поинт, Часть 2, который стал первым подобным ивентом в истории игры.

По мнению Кирилла Нечаева, соревнование в Москве прошло успешно:

Я очень доволен. Ко мне подходят ребята, которые достаточно давно с нами сотрудничают, например, в роли модераторов, и они говорят, что данное мероприятие для нашего продукта, если сравнивать его развитие, — это лучшее, что было.

Я вижу положительный отклик и от самих игроков, которые рады встретиться, потому что кто-то из них не виделся пять лет — то есть люди играют в одной команде, но не могли встретиться пять лет. Самое главное, чем я доволен, — это то, что игроки увиделись.

Полное интервью с операционным директором Tanks Blitz, где Кирилл Нечаев поделился опытом организации LAN-турнира, можно найти ниже.