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Завершились съёмки фильма Watch Dogs по игре от Ubisoft

Завершились съёмки фильма Watch Dogs по игре от Ubisoft
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Французская компания Ubisoft объявила в соцсети X (ранее Twitter) о завершении съёмок фильма Watch Dogs по одноимённой игре. Также авторы будущей киноленты поделились новой фотографией с площадки.

Детали сюжета пока неизвестны, однако фильм наверняка адаптирует события одноимённой серии игр, которая рассказывает об альтернативной реальности, где вовсю используется продвинутая операционная система ctOS. Франшиза рассказывает о хакерах, которые находят в ней уязвимости и используют полученную информацию в своих целях.

На данный момент известно, что в ленте сыграли Том Блайт («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») и Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!»). Режиссёром картины выступил Матье Тури («Бегущая в лабиринте»), а сценарий написал Кристи ЛеБлан («Кислород»).

Премьера фильма Watch Dogs состоится не раньше 2025 года.

Фотография со съёмок

Фото: Ubisoft

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