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Опубликованы персональные постеры фильма «Ученик» про Дональда Трампа

Опубликованы персональные постеры фильма «Ученик» про Дональда Трампа
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На этой неделе кинокомпания Briarcliff Entertainment опубликовала персональные постеры фильма «Ученик» про Дональда Трампа. На них изображены в своих образах актёры Себастиан Стэн (фильмы Marvel), Джереми Стронг («Наследники») и Мария Бакалова («Стражи Галактики 3»).

Фильм «Ученик» посвящён жизни Дональда Трампа в 70-х и 80-х годах, когда он начал развивать свой бизнес в Нью-Йорке. Чтобы взять в свои руки весь город, молодой Дональд обращается за поддержкой к известному адвокату Рою Кону. Тот готов пойти на всё, чтобы помочь клиенту осуществить свою цель. В том числе он не против прибегнуть к насилию, шантажу и другим мерам.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 24 сентября. Режиссёром выступил Али Аббаси (The Last of Us).

Персональные постеры

Фото: Briarcliff Entertainment

Фото: Briarcliff Entertainment

Фото: Briarcliff Entertainment

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