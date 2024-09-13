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Gaimin Gladiators с Дурачьё выиграла у Tundra Esports и обеспечила себе топ-3 на The International 2024 по Dota 2

Gaimin Gladiators с Дурачьё выиграла у Tundra Esports и обеспечила себе топ-3 на TI 2024
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Европейский состав Gaimin Gladiators стал вторым финалистом верхней сетки The International 2024 по Dota 2 и обеспечил себе минимум третье место в рамках главного турнира сезона.

«Гладиаторы», в составе которых выступает российский керри Антон dyrachYO Шкредов, уверенно переиграли другую команду из Западной Европы — Tundra Esports. Как и все остальные матчи игрового дня, встреча завершилась за две карты — 2:0.

Dota 2. The International 2024 . 1/2 финала (верхняя сетка)
13 сентября 2024, пятница. 20:00 МСК
Tundra Esports
Окончен
0 : 2
Gaimin Gladiators

Завтра, 14 сентября, Gaimin Gladiators встретится с Team Liquid за место в гранд-финале. А Tundra сыграет в нижней сетке матч на вылет с Xtreme Gaming из Китая.

Чемпионат The International 2024 по Dota 2 проходит в эти дни в Копенгагене. В рамках турнира 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2,5 млн.

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