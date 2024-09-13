В 1000 лучших футболистов EA Sports FC 25 вновь вошёл всего один россиянин

Electronic Arts опубликовала официальные рейтинги футболистов в EA Sports FC 25. Так, в грядущем футбольном симуляторе будет сразу 18 россиян, а в первую тысячу из них, как и в прошлом году, вошёл всего один — полузащитник «Монако» Александр Головин.

В EA Sports FC 25 он получил рейтинг 81 и занял 458-е место в общем зачёте. Разработчики также наделили виртуальную версию Головина сразу четырьмя игровыми стилями: метким ударом, разрезающим пасом, техничностью и первым касанием.

Фото: EA Sports

Что касается остальных россиян, то ближайший конкурент Головина — Матвей Сафонов — занимает 1218-е место с рейтингом 77. В игру также попали Фёдор Чалов, Станислав Ильюченко, Далер Кузяев и другие футболисты.

EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 20-го числа.