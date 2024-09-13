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Александр Головин стал лучшим игроком «Монако» в игре EA Sports FC 25

Александр Головин стал лучшим игроком «Монако» в игре EA Sports FC 25
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Electronic Arts опубликовала официальные рейтинги футболистов в EA Sports FC 25. Так, в грядущем футбольном симуляторе будет сразу 18 россиян, а в первую тысячу из них, как и в прошлом году, вошёл всего один — полузащитник «Монако» Александр Головин.

Более того, российский спортсмен стал абсолютным лидером своего клуба, получив общий рейтинг 81. Ближайшим «конкурентом» в команде стали Такуми Минамимо, Уилфред Синго и Денис Закариа — все трое получили общий показатель 79. Учитывая, что ранее Головин единственный из клуба попал в Команду года в EA Sports FC 24, подобная ситуация неудивительна.

Лучшие игроки «Монако» в EA Sports FC 25

Лучшие игроки «Монако» в EA Sports FC 25

Фото: EA Sports

EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 20-го числа.

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