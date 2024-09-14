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Расписание игр The International 2024 (TI13) по Dota 2 на субботу, 14 сентября

Расписание второго дня финальной стадии The International 2024 по Dota 2
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Сегодня, 14 сентября, на стадионе «Роял Арена» в Копенгагене продолжится решающая стадия сражений на главном турнире сезона по Dota 2The International 2024.

В рамках субботней программы запланировано четыре матча — по итогу останется всего три претендента на трофей, а три другие покинут чемпионат.

  • 11:00. Нижняя сетка, Cloud9 (СНГ) — Team Falcons (Ближний Восток);
  • 14:00. Нижняя сетка, Tundra Esports (Европа) — Xtreme Gaming (Китай);
  • 17:00. Верхняя сетка, Team Liquid (Швеция) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 20:00. Нижняя сетка, матч между победителями двух первых матчей.

Международный чемпионат TI 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших коллективов мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2,5 млн.

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