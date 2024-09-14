Российская Virtus.pro прошла в плей-офф ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2

Российская Virtus.pro гарантировала себе слот в основной стадии чемпионата ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

В матче за выход в плей-офф топ-турнира по CS2 «Медведи» встретились с бразильской FURIA Esports. Бразильцы обыграли российскую команду на карте Dust 2, однако в оставшихся двух играх VP закрыла оппонента, завершив серию в свою пользу.

В итоге Virtus.pro отобралась в финальный этап топ-турнира, а FURIA Esports, в свою очередь, поборется с такими командами, как RED Canids, Team Falcons и ATOX Esports, за последний слот в плей-офф.

Международный чемпионат ESL Pro League Season 20 проходит в LAN-формате в период с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.