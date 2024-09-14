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«Team Falcons — главный претендент на победу»: Chu — о TI 2024 по Dota 2

Профессиональный игрок Евгений Chu Макаров специально для «Чемпионата» оценил уровень конкуренции на топ-турнире The International 2024 по Dota 2, а также назвал главных претендентов на победу в рамках чемпионата.

Про-игрок оценил уровень конкуренции среди команд на главном турнире года по Dota 2:

На этом «Инте» действительно много команд, способных показывать тир-1 «Доту». Если судить по количеству сильных коллективов, то, да, [уровень конкуренции самый высокий за всю историю The International]. Но не уверен, как их сравнивать с лучшими командами прошлых TI, потому что «Дота» очень сильно изменилась.

По мнению киберспортсмена, победить в рамках чемпионата может как Team Falcons, так и Gaimin Gladiators.

Думаю, Team Falcons — главный претендент на победу, судя по всему году. Но и про Gaimin Gladiators не стоит забывать.

Топ-турнир The International 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2,5 млн.