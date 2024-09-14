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«Умение адаптироваться под мету «Инта»: Petushara — о чертах победителя TI по Dota 2

Бывший киберспортсмен Владислав Petushara Козловский специально для «Чемпионата» назвал три фактора, которые определяют чемпиона The International по Dota 2, а также выделил сильнейшего игрока третьей позиции.

В качестве трёх главных аспектов, определяющих чемпиона The International, Владислав назвал следующие факторы:

Факторы. Подходит ли «мета» под твою команду, «пул» героев и так далее. Наличие заготовок, пример: Team Spirit с их Spirit Breaker на The International 2023, Tundra Esports с Naga Siren на The International 2022. Умение адаптироваться под мету «Инта».

Что касается лучшего игрока третьей позиции на The International 2024, Petushara выделил «оффлейнера» Team Falcons Аммара ATF Аль-Ассафа:

По личному «скиллу» и пониманию игры ATF выглядит намного сильнее других «оффлейнеров».

Международный чемпионат The International 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках ивента 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2,5 млн.