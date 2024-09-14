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Загадочная Кейт Бланшетт — на новых кадрах детективного шоу «Все совпадения случайны»

Загадочная Кейт Бланшетт — на новых кадрах детективного шоу «Все совпадения случайны»
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На этой неделе журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новые кадры из грудящего детективного шоу «Все совпадения случайны». На них изображены центральные персонажи сериала.

Мини-сериал расскажет об известной журналистке, которая находит роман, удивительно точно описывающий её жизнь во всех деталях. Также в актёрский состав вошли Кевин Клайн, Саша Барон Коэн, Коди Смит-Макфи, Чон Хо-ён, Луи Партридж, Лесли Мэнвилл, Лейла Джордж и другие.

Режиссёром выступил Альфонсо Куарону («Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Гравитация»). Сюжет сериала основан на одноимённом романе писательницы Рени Найт.

Премьера психологического триллера в сервиса Apple TV+ состоится 11 октября.

Новые кадры

Фото: Entertainment Weekly/Apple

Фото: Entertainment Weekly/Apple

Фото: Entertainment Weekly/Apple

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