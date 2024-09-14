Загадочная Кейт Бланшетт — на новых кадрах детективного шоу «Все совпадения случайны»

На этой неделе журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новые кадры из грудящего детективного шоу «Все совпадения случайны». На них изображены центральные персонажи сериала.

Мини-сериал расскажет об известной журналистке, которая находит роман, удивительно точно описывающий её жизнь во всех деталях. Также в актёрский состав вошли Кевин Клайн, Саша Барон Коэн, Коди Смит-Макфи, Чон Хо-ён, Луи Партридж, Лесли Мэнвилл, Лейла Джордж и другие.

Режиссёром выступил Альфонсо Куарону («Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Гравитация»). Сюжет сериала основан на одноимённом романе писательницы Рени Найт.

Премьера психологического триллера в сервиса Apple TV+ состоится 11 октября.

Новые кадры

Фото: Entertainment Weekly/Apple

Фото: Entertainment Weekly/Apple