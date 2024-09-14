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Автор «Дня независимости» снимет сериал по «Лоуренсу Аравийскому»

Автор «Дня независимости» снимет сериал по «Лоуренсу Аравийскому»
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Недавно режиссёр Роланд Эммерих («День независимости», «Падение Луны») пообщался с журналистами издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора он заявил, что собирается поставить сериал по «Лоуренсу Аравийскому» — всего планируется три сезона.

Отмечается, что сценаристом первого выступит Энтони МакКартен («Богемская рапсодия»). Также в ближайшее время Эммерих и МакКартен представят свои идеи потенциальным инвесторам и партнёрам. Другие подробности будущей адаптации пока не раскрываются.

Оригинальный «Лоуренс Аравийский» 1962 года с Питером О’Тулом в главной роли рассказывает об английском разведчике Томасе Эдварде Лоуренсе, участнике Первой мировой войны, который возглавил арабские племена в их походе против турок. Фильм стал семикратным обладателем «Оскара».

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