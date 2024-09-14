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Apple не будет класть фирменные наклейки вместе с iPhone 16

Apple не будет класть фирменные наклейки вместе с iPhone 16
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Как сообщают журналисты издания 9to5mac, Apple не будет класть фирменные наклейки вместе с iPhone 16 и будущими продуктами. Однако у клиентов всё равно останется возможность их получить. Для этого потенциальным покупателям необходимо брать технику только в Apple Store и просить наклейки в момент оформления товара.

У сторонних розничных продавцов и партнёров-операторов не будет фирменных наклеек Apple для распространения. Клиенты также не смогут достать их, если приобретут iPhone 16 с доставкой на дом. Отмечается, что данный шаг выступает частью плана компании по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2030 году.

Выход линейки iPhone 16 состоится 20 сентября. Стоимость самой младшей модели с минимальной комплектацией будет начинаться от 90 тыс. рублей.

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