Завершился прокат фильма «Бордерлендс» — он катастрофически провалился

14 сентября в мировом прокате завершились показы фильма «Бордерлендс» — экранизации культовой игровой франшизы. Картину показывали чуть больше месяца, и за это время она заработала $ 31 млн. Подобный результат стал катастрофическим провалом, поскольку бюджет ленты составил $ 115 млн.

Для окупаемости фильму было необходимо заработать как минимум $ 230 млн. Экранизация получила смешанные, даже негативные отзывы от зрителей и критиков.

Сюжет фильма «Бордерлендс» рассказывает о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.