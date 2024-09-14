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Завершился прокат фильма «Бордерлендс» — он катастрофически провалился

Завершился прокат фильма «Бордерлендс» — он катастрофически провалился
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14 сентября в мировом прокате завершились показы фильма «Бордерлендс» — экранизации культовой игровой франшизы. Картину показывали чуть больше месяца, и за это время она заработала $ 31 млн. Подобный результат стал катастрофическим провалом, поскольку бюджет ленты составил $ 115 млн.

Для окупаемости фильму было необходимо заработать как минимум $ 230 млн. Экранизация получила смешанные, даже негативные отзывы от зрителей и критиков.

Сюжет фильма «Бордерлендс» рассказывает о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

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