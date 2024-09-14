Русскоязычный состав Cloud9 покинул The International 2024, заняв 5–6-е место

Состав Team Falcons по Dota 2 одержал победу над Cloud9 в матче на вылет с The International 2024 и продолжит борьбу на главном турнире сезона.

Серия завершилась без явных проблем для «орлов». Первую карту они выиграли за 33 минуты, вторую — за 41 минуту.

Таким образом, русскоязычный состав C9 занимает 5–6-е место на TI 2024, заработав около $ 89 тыс. Falcons же готовится к следующему матчу, соперником станет победитель серии Tundra – Xtreme.

Международный чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнований 16 лучших коллективов мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2,5 млн.