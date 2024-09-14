«Буду болеть за Falcons»: капитан Cloud9 по Dota 2 — после вылета с The International 2024

Капитан русскоязычного состава Cloud9 по Dota 2 Дмитрий Fishman Полищук в интервью после вылета с топ-турнира The International 2024 прокомментировал поражение в матче с Team Falcons, а также поделился планами на следующий сезон.

Несмотря на то что Team Falcons выбила Cloud9 с турнира, Фишман всё равно будет поддерживать своих друзей из «Соколов»:

Team Falcons сыграла лучше. Наш план был похож на то, что было у них, но мы сыграли не идеально, а они — идеально. Они очень хорошо всё сделали. В целом мы тоже всё неплохо делали, но в микромоментах они оказались сильнее. Возможно, сцена повлияла на нас.

Чувствуется, что они играют хорошо. Я желаю им удачи. Буду болеть за Falcons.

На следующий сезон у киберспортсмена планы такие:

[В планах] приехать на следующий The International и выиграть его наконец-то. Сначала топ-9, теперь уже топ-6. Конкуренция жёсткая, но у нас сильная команда. Надеюсь, мы не распадёмся, не «зарешаффлимся». Посмотрим, что будет, сейчас начнём обсуждать. «Решаффлы» открываются, будет интересное окно. Кто знает, что будет? Так что посмотрим.

Команда Cloud9 заняла 5-6-е место в рамках чемпионата The International 2024 по «Доте».